Rigido come un tronco d albero

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rigido come un tronco d albero' è 'Legnoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEGNOSO

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Perché la soluzione è Legnoso? La parola legnoso si riferisce a qualcosa che ha caratteristiche simili a quelle di un tronco d'albero, ovvero una consistenza dura e compatta. Questo aggettivo viene usato spesso per descrivere materiali, oggetti o parti di piante che presentano una struttura rigida, resistente e simile al legno. La sua applicazione può riguardare anche aspetti figurativi, indicando qualcosa di poco flessibile o poco malleabile. La qualità legnosa è quindi strettamente collegata alla robustezza e alla compattezza tipiche del legno.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rigido come un tronco d albero". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Rigido come un tronco d albero nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Legnoso

Questa pagina è dedicata alla definizione "Rigido come un tronco d albero" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rigido come un tronco d albero" conferma che la soluzione 'Legnoso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Legnoso

L Livorno E Empoli G Genova N Napoli O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rigido come un tronco d albero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Legnoso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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