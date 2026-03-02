Tronco dell albero e uomo atletico

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tronco dell albero e uomo atletico' è 'Fusto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FUSTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tronco dell albero e uomo atletico" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tronco dell albero e uomo atletico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Fusto? Il fusto rappresenta la parte principale di un albero, che sostiene rami e foglie, e si presenta come il tronco robusto e resistente. Nella figura umana, questa parola si riferisce alla zona centrale del corpo, tra il collo e la vita, che dà stabilità e forza all’intera struttura. La similitudine tra i due ambiti risiede nella funzione di supporto e solidità, fondamentale sia per la pianta sia per l’uomo. La cura di questa parte è essenziale per la salute generale.

Tronco dell albero e uomo atletico nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fusto

La soluzione associata alla definizione "Tronco dell albero e uomo atletico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tronco dell albero e uomo atletico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Fusto:

F Firenze U Udine S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tronco dell albero e uomo atletico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

