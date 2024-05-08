Sezione trasversale di un tronco d albero misurata a petto d uomo

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Sezione trasversale di un tronco d albero misurata a petto d uomo' è 'Area Basimetrica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AREA BASIMETRICA

Perché la soluzione è Area Basimetrica? L'area basimetrica rappresenta la sezione trasversale di un tronco d'albero misurata a petto d'uomo, ovvero la superficie ottenuta tagliando il tronco in modo orizzontale. Questa misura permette di determinare la grandezza della base del tronco e di stimare la sua crescita nel tempo. La sua importanza risiede nella valutazione della quantità di legname disponibile o nella ricerca scientifica sullo sviluppo delle piante. La conoscenza di questa area aiuta a comprendere meglio le caratteristiche strutturali del tronco.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sezione trasversale di un tronco d albero misurata a petto d uomo". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Sezione trasversale di un tronco d albero misurata a petto d uomo nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Area Basimetrica

La definizione "Sezione trasversale di un tronco d albero misurata a petto d uomo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sezione trasversale di un tronco d albero misurata a petto d uomo" conferma che la soluzione 'Area Basimetrica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Area Basimetrica

A Ancona R Roma E Empoli A Ancona B Bologna A Ancona S Savona I Imola M Milano E Empoli T Torino R Roma I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sezione trasversale di un tronco d albero misurata a petto d uomo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Area Basimetrica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Riveste il tronco dell alberoTagliare il tronco di un alberoRigido come un tronco d alberoL area del tronco d albero ad altezza d uomoIl tronco mozzo dell albero