Sezione trasversale di un tronco d albero misurata a petto d uomo
La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Sezione trasversale di un tronco d albero misurata a petto d uomo' è 'Area Basimetrica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AREA BASIMETRICA
Perché la soluzione è Area Basimetrica? L'area basimetrica rappresenta la sezione trasversale di un tronco d'albero misurata a petto d'uomo, ovvero la superficie ottenuta tagliando il tronco in modo orizzontale. Questa misura permette di determinare la grandezza della base del tronco e di stimare la sua crescita nel tempo. La sua importanza risiede nella valutazione della quantità di legname disponibile o nella ricerca scientifica sullo sviluppo delle piante. La conoscenza di questa area aiuta a comprendere meglio le caratteristiche strutturali del tronco.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sezione trasversale di un tronco d albero misurata a petto d uomo". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Sezione trasversale di un tronco d albero misurata a petto d uomo nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Area Basimetrica
La definizione "Sezione trasversale di un tronco d albero misurata a petto d uomo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sezione trasversale di un tronco d albero misurata a petto d uomo" conferma che la soluzione 'Area Basimetrica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 15 lettere della soluzione Area Basimetrica
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sezione trasversale di un tronco d albero misurata a petto d uomo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Area Basimetrica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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