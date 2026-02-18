Rigido inflessibile

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Rigido inflessibile' è 'Severo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEVERO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rigido inflessibile" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rigido inflessibile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Severo? Quando qualcuno si comporta in modo severo, dimostra una certa fermezza nel mantenere regole e limiti, spesso senza mostrare molta comprensione o indulgenza. Questa attitudine può essere percepita come inflessibile, poiché non si allenta di fronte a eccezioni o richieste di clemenza. La severità si manifesta anche nel tono di voce e nelle decisioni prese, trasmettendo un senso di autorità e disciplina. In molte situazioni, tale atteggiamento può aiutare a mantenere l'ordine, anche se può risultare difficile da accettare per chi desidera maggiore flessibilità.

In presenza della definizione "Rigido inflessibile", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rigido inflessibile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Severo:

S Savona E Empoli V Venezia E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rigido inflessibile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

