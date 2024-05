Solo pochi assi del tennis hanno vinto il Grande

Sostantivo

Curiosità su: Nel tennis, il Grande Slam è la vittoria, nello stesso anno, dei quattro tornei più importanti al mondo. Questi sono: Australian Open Open di Francia, anche conosciuto come Roland Garros Torneo di Wimbledon, anche conosciuto come The Championships US Open, anche conosciuto come Flushing Meadows Questi tornei sono riconosciuti come i Tornei del Grande Slam, oppure semplicemente come Slam o Major, e sono organizzati dalle prime (e uniche sino al 1974) nazioni ad aver vinto la Coppa Davis (Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Francia). Da quando la federazione internazionale ha istituito la cosiddetta Era Open, accettando i tennisti professionisti che prima disputavano i campionati professionali di tennis, essi rappresentano di fatto i tornei principali o più rilevanti dell'anno, essendo riconosciuti come veri e propri campionati mondiali in virtù della partecipazione di diritto di tutti i giocatori meglio classificati, nonché del valore dei premi in denaro distribuiti e dei punti assegnati per la classifica generale.

slam ( approfondimento) m sing

(forestierismo) poesia pronunciata in pubblico in alcune gare di artisti, le cui parole sono emesse in modo continuo e ritmato, senza schemi di sintassi (carte) nel gioco del bridge, dichiarazione da parte di un giocatore in coppia, sentite quelle di altri giocatori, di aver effettuato tutte le prese di carte previste dalla partita (sport) competizione

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: /'zlm/

Etimologia / Derivazione

letteralmente forte botto