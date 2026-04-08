Con le sorelle ha in comune un solo genitore

Home / Soluzioni Cruciverba / Con le sorelle ha in comune un solo genitore

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Con le sorelle ha in comune un solo genitore' è 'Fratellastro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRATELLASTRO

Perché la soluzione è Fratellastro? Un fratellastro è una persona che con le sorelle condivide un solo genitore, sia esso il padre o la madre. Questa relazione si crea quando uno dei genitori si sposa o ha un figlio con qualcun altro, portando a una connessione familiare non biologica completa. La presenza di un fratellastro può influenzare dinamiche e sentimenti all’interno della famiglia, creando legami affettivi anche senza un legame di sangue diretto. La loro relazione può essere caratterizzata da affetto e solidarietà, nonostante le origini diverse.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Con le sorelle ha in comune un solo genitore". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Con le sorelle ha in comune un solo genitore nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Fratellastro

La soluzione associata alla definizione "Con le sorelle ha in comune un solo genitore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Con le sorelle ha in comune un solo genitore" conferma che la soluzione 'Fratellastro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Fratellastro

F Firenze R Roma A Ancona T Torino E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona S Savona T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Con le sorelle ha in comune un solo genitore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fratellastro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un parente a metàParente non consanguineoÈ figlio di uno dei genitori ma non dell altroHanno un solo genitore in comuneHa solo multipli pariChi ne ha uno teme solo la scala realeHa un solo piattoOgni comune italiano ne ha uno