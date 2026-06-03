Comune dell Anconetano

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Comune dell Anconetano' è 'Falconara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FALCONARA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Comune dell Anconetano
  • Risposta: FALCONARA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    FCAA
  • Inizia con: F
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Falconara? Falconara è un affascinante comune dell'Anconetano, situato lungo la costa adriatica. Con le sue spiagge e il centro storico vivace, offre un'atmosfera accogliente e autentica. La città combina tradizione e modernità, diventando un luogo ideale per chi cerca relax e cultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Falconara'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Comune dell Anconetano: risposta da 9 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Comune dell Anconetano" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Falconara. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'comune'

Cruciverba con 'anconetano'