Comune dell Anconetano
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Comune dell Anconetano' è 'Falconara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Comune dell Anconetano
- Risposta: FALCONARA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: FCAA
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Falconara? Falconara è un affascinante comune dell'Anconetano, situato lungo la costa adriatica. Con le sue spiagge e il centro storico vivace, offre un'atmosfera accogliente e autentica. La città combina tradizione e modernità, diventando un luogo ideale per chi cerca relax e cultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Comune dell Anconetano: risposta da 9 lettere
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