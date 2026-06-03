Comune dell Anconetano

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Comune dell Anconetano' è 'Falconara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F A L C O N A R A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Comune dell Anconetano

Comune dell Anconetano Risposta: FALCONARA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: F C A A

Inizia con: F

F Finisce con: A

Perchè la soluzione è Falconara? Falconara è un affascinante comune dell'Anconetano, situato lungo la costa adriatica. Con le sue spiagge e il centro storico vivace, offre un'atmosfera accogliente e autentica. La città combina tradizione e modernità, diventando un luogo ideale per chi cerca relax e cultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Comune dell Anconetano: risposta da 9 lettere

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