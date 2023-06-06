Uno è il femore

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uno è il femore' è 'Osso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSSO

Perché la soluzione è Osso? Il femore è un osso che si trova nella coscia, rappresentando la struttura più lunga e resistente del corpo umano. La sua funzione principale è quella di supportare il peso del corpo e facilitare il movimento delle gambe. Essendo un osso, è composto da tessuto osseo compatto e spugnoso, che garantisce solidità e leggerezza contemporaneamente. La sua forma e posizione sono fondamentali per l'articolazione dell'anca e per l'intera struttura scheletrica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno è il femore". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Uno è il femore nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Osso

Se la definizione "Uno è il femore" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno è il femore" conferma che la soluzione 'Osso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Osso

O Otranto S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno è il femore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Osso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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