Sta tra il femore e la tibia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sta tra il femore e la tibia' è 'Rotula'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROTULA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sta tra il femore e la tibia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sta tra il femore e la tibia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Rotula? La rotula è una piccola ossa posizionata tra il femore e la tibia, situata nella parte anteriore del ginocchio. La sua funzione principale è quella di proteggere l'articolazione e di migliorare il movimento del muscolo quadricipite durante la flessione e l'estensione della gamba. Questa struttura ossea agisce come un fulcro che consente una distribuzione più efficiente delle forze esercitate durante le attività quotidiane e sportive. La sua corretta posizione è fondamentale per il buon funzionamento dell'articolazione del ginocchio.

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Sta tra il femore e la tibia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Rotula

Quando la definizione "Sta tra il femore e la tibia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sta tra il femore e la tibia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Rotula:

R Roma O Otranto T Torino U Udine L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sta tra il femore e la tibia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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