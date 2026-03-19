Prominenza del femore

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Prominenza del femore' è 'Trocantere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TROCANTERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prominenza del femore" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prominenza del femore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Trocantere? Il trocante rappresenta una porzione ossea prominente situata sulla parte superiore del femore, vicino all'anca. Questa sporgenza è fondamentale per l'attacco di muscoli e legamenti che contribuiscono alla stabilità e al movimento dell'articolazione coxofemorale. La sua prominenza permette di distinguere chiaramente questa area ossea, facilitando diagnosi e interventi medici. La forma e la posizione del trocante sono caratteristiche anatomiche rilevanti per comprendere la funzionalità dell'arto inferiore.

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Prominenza del femore nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Trocantere

La definizione "Prominenza del femore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prominenza del femore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Trocantere:

T Torino R Roma O Otranto C Como A Ancona N Napoli T Torino E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prominenza del femore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una tuberosità situata nella regione esterna del femoreSerra la testa del femoreUno è il femoreProminenza muscolare alla base del polliceTra il femore e la tibiaArticolazione che unisce il femore all osso iliaco