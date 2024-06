Serra la testa del femore

: Acetabolo – in generale, incavo in cui si inserisce il condilo di un vicino organo mobile Acetabolo – cavità glenoidea, nota anche come cotile, formata dalla fusione di ileo, ischio e pube, vi è situata la testa del femore (articolazione coxofemorale) Acetabolo – antica unità di misura di capacità Acetabolo – recipiente usato per contenere liquidi, diffuso nell'antica Roma Acetabolo – ventosa caratteristica dei trematodi, costituita da coppette discoidali provviste di muscolatura radiale, che contraendosi permette di aderire a superfici lisce presenti in alcuni vermi e anfibi Acetabolo – coppa che contiene gli organi riproduttori dei licheni Acetabolo – calice dei fiori.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: acetabolo ( approfondimento) m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: a | ce | tà | bo | lo. Pronuncia: IPA: /ate'tabolo// . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .