Il perone è uno lungo

Home / Soluzioni Cruciverba / Il perone è uno lungo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il perone è uno lungo' è 'Osso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il perone è uno lungo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il perone è uno lungo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Osso? Il perone è un osso che si trova nella parte laterale della gamba, accanto al tibia. La sua lunghezza e posizione contribuiscono alla stabilità dell'articolazione della caviglia e al supporto del peso corporeo durante il cammino. Essendo un osso lungo, il perone svolge un ruolo fondamentale nel movimento e nella resistenza strutturale dell'arto inferiore. La sua integrità è essenziale per mantenere la funzionalità normale della gamba e del piede.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il perone è uno lungo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Osso

In presenza della definizione "Il perone è uno lungo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il perone è uno lungo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Osso:

O Otranto S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il perone è uno lungo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È prezioso quello del colloSi articola con il coccigeFa parte dello scheletroTalvolta rotolano lungo le pendiciLungo torneo sportivoIl canale lungo le calliMammifero che vive lungo le coste del PacificoHa le radici lungo i rami