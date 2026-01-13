L osso che sta tra il femore e la tibia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L osso che sta tra il femore e la tibia' è 'Rotula'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROTULA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L osso che sta tra il femore e la tibia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L osso che sta tra il femore e la tibia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Rotula? La rotula è un osso situato davanti al ginocchio che facilita il movimento e protegge le articolazioni. Agisce come un supporto per i muscoli della coscia, migliorando la leva durante la camminata o la corsa. La sua posizione tra il femore e la tibia permette di assorbire gli urti e di mantenere stabilità all'articolazione del ginocchio. È fondamentale per il corretto funzionamento della gamba.

La definizione "L osso che sta tra il femore e la tibia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L osso che sta tra il femore e la tibia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Rotula:

R Roma O Otranto T Torino U Udine L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L osso che sta tra il femore e la tibia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

