La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un intenzionale taglio nei vestiti' è 'Spacco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPACCO

Curiosità e Significato di Spacco

Perché la soluzione è Spacco? Spacco indica un taglio intenzionale nei vestiti, come quelli realizzati per motivi estetici o pratici, ad esempio nelle gonne o nel denim. È una scelta stilistica che conferisce un tocco di originalità e modernità all'abbigliamento, spesso associata a look casual o trendy. In sintesi, il spacco è un dettaglio che trasforma un semplice capo in un elemento di stile distintivo.

Come si scrive la soluzione Spacco

Se "Un intenzionale taglio nei vestiti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

P Padova

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U L L N O B E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BELLUNO" BELLUNO

