La Soluzione ♚ Taglio di carne per l arrosto

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Taglio di carne per l arrosto. LOMBATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Taglio di carne per l arrosto: Priva di nervi, è carne pregiata, indicata per la preparazione di arrosti, cotolette, carpacci, carne alla pizzaiola, vitello tonnato, e anche per realizzare... Il lombo, lombata o controfiletto è un taglio di carne bovina ricavato dal quarto posteriore del bue o vitello; in questo secondo caso è chiamata generalmente lombatina. Comprende anche una parte di osso e, in genere, una piccola porzione di filetto. È il taglio idoneo per la classica bistecca alla fiorentina, si cucina alla griglia o in padella con burro o con olio. È inoltre usato per la preparazione del ripieno dei tortellini. Lombata è ...

