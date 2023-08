Un taglio per le scaloppine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un taglio per le scaloppine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FESA

Significato/Curiosita : Un taglio per le scaloppine

Piatti della cucina lombardo/piemontese, dal risotto alla pasta alle scaloppine, spesso abbinato con altri formaggi meno piccanti ma più consistenti.... Migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. lo scannello (anche noce o fesa) è un tipo di taglio di carne appartenente al quarto posteriore della coscia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un taglio per le scaloppine : taglio; scaloppine; Il taglio del chirurgo; taglio di carne arrostito al sangue; Il taglio della lana; Il taglio della banconota USA con Ulysses Grant; Il taglio a bastoncino delle verdure; Un vino per cuocere le scaloppine ; Un vino per le scaloppine ;

Cerca altre Definizioni