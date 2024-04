La Soluzione ♚ Intenzionale danneggiamento La definizione e la soluzione di 10 lettere: Intenzionale danneggiamento. SABOTAGGIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su intenzionale danneggiamento: Il sabotaggio è un atto compiuto generalmente in maniera nascosta allo scopo di recare danno a un'organizzazione politica, militare o civile attraverso manomissioni, ostruzionismo, danneggiamenti o distruzioni. Può essere finalizzato anche a turbare il normale svolgimento del lavoro all'interno di un'azienda, come atto di rappresaglia contro il datore di lavoro, attraverso il danneggiamento o la distruzione dei mezzi e dei locali destinati alla produzione e, per estensione, in ambito bellico, si intende ogni azione volta a recare danno a mezzi e impianti o intralciare la gestione delle attività del nemico. Altre Definizioni con sabotaggio; intenzionale; danneggiamento; Un intenzionale taglio nei vestiti; Fase di danneggiamento fisico e morale; Cerca altre soluzioni cruciverba

