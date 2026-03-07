Vi si ripongono i vestiti

SOLUZIONE: ARMADIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si ripongono i vestiti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si ripongono i vestiti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Armadio? L'armadio è un mobile fondamentale in ogni casa, pensato per custodire i vestiti e gli oggetti personali. La sua funzione principale è quella di mantenere in ordine gli indumenti, proteggendoli da polvere e danni. Con ante e ripiani, permette di organizzare al meglio spazio e accesso ai capi di abbigliamento. È presente in quasi tutte le stanze, spesso vicino alla zona notte, contribuendo a creare un ambiente ordinato e funzionale.

La soluzione associata alla definizione "Vi si ripongono i vestiti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si ripongono i vestiti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Armadio:

A Ancona R Roma M Milano A Ancona D Domodossola I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si ripongono i vestiti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

