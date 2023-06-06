Si chiede a gran voce al festeggiato

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si chiede a gran voce al festeggiato' è 'Discorso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISCORSO

Perchè la soluzione è Discorso? Quando si desidera celebrare qualcuno, si esprime il proprio affetto con parole sincere. È un momento speciale in cui si chiede a gran voce al festeggiato di sentirsi amato e apprezzato, condividendo emozioni e auguri che rimangono nel cuore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si chiede a gran voce al festeggiato
  • Risposta: DISCORSO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: D_______
  • Inizia con: D
  • Finisce con: O
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Si chiede a gran voce al festeggiato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Discorso

La soluzione associata alla definizione "Si chiede a gran voce al festeggiato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Discorso'.

Le 8 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
S Savona
C Como
O Otranto
R Roma
S Savona
O Otranto

La soluzione 'Discorso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si chiede a gran voce al festeggiato". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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