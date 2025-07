Può non avere né capo né coda nei cruciverba: la soluzione è Discorso

DISCORSO

Curiosità e Significato di Discorso

Non fermarti alla soluzione! Conosci Discorso più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Discorso.

Perché la soluzione è Discorso? Discorso indica il modo di esprimersi, un insieme di parole che può essere più o meno logico e strutturato. A volte, può sembrare privo di capo e coda, cioè senza un inizio chiaro o conclusione evidente. È come un flusso di pensieri che si susseguono, a volte confusi o senza un filo conduttore. Insomma, il discorso è l’arte di comunicare e condividere idee.

Come si scrive la soluzione Discorso

D Domodossola

I Imola

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

O Otranto

