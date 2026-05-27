Soddisfa chi chiede

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Soddisfa chi chiede' è 'Ottenimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTENIMENTO

Perchè la soluzione è Ottenimento? Ottenimento è ciò che si ottiene quando si soddisfa chi chiede. È il risultato di un gesto, di uno sforzo o di un desiderio esaudito, portando gioia e gratificazione a chi riceve ciò che desiderava. Un gesto di attenzione che rende speciale il momento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Soddisfa chi chiede nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ottenimento

In presenza della definizione "Soddisfa chi chiede", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ottenimento'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Soddisfa chi chiede

Soddisfa chi chiede Risposta: OTTENIMENTO

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: O__________

O__________ Inizia con: O

O Finisce con: O

Le 11 lettere della soluzione

O Otranto T Torino T Torino E Empoli N Napoli I Imola M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

La soluzione 'Ottenimento' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Soddisfa chi chiede". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.