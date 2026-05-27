Soddisfa chi chiede
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Soddisfa chi chiede' è 'Ottenimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OTTENIMENTO
Perchè la soluzione è Ottenimento? Ottenimento è ciò che si ottiene quando si soddisfa chi chiede. È il risultato di un gesto, di uno sforzo o di un desiderio esaudito, portando gioia e gratificazione a chi riceve ciò che desiderava. Un gesto di attenzione che rende speciale il momento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Soddisfa chi chiede nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ottenimento
In presenza della definizione "Soddisfa chi chiede", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ottenimento'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Soddisfa chi chiede
- Risposta: OTTENIMENTO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: O__________
- Inizia con: O
- Finisce con: O
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Ottenimento' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Soddisfa chi chiede". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si chiede lanciando una moneta Così è chi chiede un prezzo eccessivo Si chiede col come Si chiede all offeso Si chiede applaudendo
Altre definizioni collegate
Con soddisfa: Soddisfa l amor proprio di chi lo riceve
Con chiede: Risponde sempre no a chi le chiede la mano