Soddisfa chi chiede

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Soddisfa chi chiede' è 'Ottenimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTENIMENTO

Perchè la soluzione è Ottenimento? Ottenimento è ciò che si ottiene quando si soddisfa chi chiede. È il risultato di un gesto, di uno sforzo o di un desiderio esaudito, portando gioia e gratificazione a chi riceve ciò che desiderava. Un gesto di attenzione che rende speciale il momento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Soddisfa chi chiede nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ottenimento

In presenza della definizione "Soddisfa chi chiede", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ottenimento'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Soddisfa chi chiede
  • Risposta: OTTENIMENTO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: O__________
  • Inizia con: O
  • Finisce con: O

Le 11 lettere della soluzione

O Otranto
T Torino
T Torino
E Empoli
N Napoli
I Imola
M Milano
E Empoli
N Napoli
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Ottenimento' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Soddisfa chi chiede". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con soddisfa: Soddisfa l amor proprio di chi lo riceve 

Con chiede: Risponde sempre no a chi le chiede la mano 