Si tiene parlando nei cruciverba: la soluzione è Discorso

Home / Soluzioni Cruciverba / Si tiene parlando

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si tiene parlando' è 'Discorso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISCORSO

Curiosità e Significato di "Discorso"

Vuoi sapere di più su Discorso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Discorso.

Perché la soluzione è Discorso? Discorsi sono comunicazioni orali o scritte in cui si esprime un pensiero, un'idea o un'opinione, spesso con uno scopo specifico come persuadere, informare o intrattenere. Sono strumenti fondamentali per condividere messaggi e coinvolgere un pubblico. In parole semplici, un discorso è il modo in cui qualcuno si fa ascoltare e capire dagli altri. È il cuore della comunicazione verbale e scritta.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo tiene il conferenziereIl film con Colin Firth su re Giorgio VIL intavola chi vuol farloLo è chi si tiene sempre aggiornato malgrado l etàSi tiene ogni anno a MilanoLa grande regata che si tiene nel Golfo di Trieste

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Discorso

Hai trovato la definizione "Si tiene parlando" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A C A T I L N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATILINA" CATILINA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.