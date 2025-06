La si chiede al cane nei cruciverba: la soluzione è Zampa

Home / Soluzioni Cruciverba / La si chiede al cane

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La si chiede al cane' è 'Zampa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZAMPA

Curiosità e Significato di Zampa

Vuoi sapere di più su Zampa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Zampa.

Perché la soluzione è Zampa? Zampa indica la zampa anteriore o posteriore di un cane, utilizzata per camminare, saltare e interagire con il mondo. È anche simbolo di affetto e fedeltà tra il cane e il suo padrone. Quando si dice La si chiede al cane, si fa riferimento alla parte che il cane solleva spesso in segno di saluto o richiesta di attenzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Arto di animaleSi chiede ai cani di darlaSi chiede al primo violinoSi dà al caneSi chiede a gran voce al festeggiato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Zampa

Hai trovato la definizione "La si chiede al cane" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Z Zara

A Ancona

M Milano

P Padova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E E V R M R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VERMEER" VERMEER

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.