Un album inciso da Francesco De Gregori nel 1982

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un album inciso da Francesco De Gregori nel 1982' è 'Titanic'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TITANIC

Perché la soluzione è Titanic? TITANIC è un album inciso da Francesco De Gregori nel 1982, caratterizzato da un forte impatto emotivo e testi profondi. La musica riflette le tematiche della vita e della perdita, evocando immagini di un'epoca di grandi cambiamenti sociali. Le canzoni dell'album sono state apprezzate per la loro poesia e il modo in cui affrontano questioni universali, lasciando un segno duraturo nel panorama musicale italiano. Questa opera rappresenta un punto importante nella carriera dell'artista.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un album inciso da Francesco De Gregori nel 1982". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un album inciso da Francesco De Gregori nel 1982 nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Titanic

Se la definizione "Un album inciso da Francesco De Gregori nel 1982" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un album inciso da Francesco De Gregori nel 1982" conferma che la soluzione 'Titanic' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Titanic

T Torino I Imola T Torino A Ancona N Napoli I Imola C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un album inciso da Francesco De Gregori nel 1982" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Titanic' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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