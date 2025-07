Urtò un iceberg nei cruciverba: la soluzione è Titanic

TITANIC

Curiosità e Significato... La soluzione Titanic di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Titanic per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Titanic? Urtò un iceberg è un modo figurato per indicare un impatto improvviso e devastante, simile a quello che ha portato il Titanic a affondare. La frase richiama l’idea di un evento imprevisto e catastrofico, simbolo di una collisione che cambia tutto. In questo caso, si riferisce a una situazione che, come il naufragio del Titanic, lascia un segno indelebile.

T Torino

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

