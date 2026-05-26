Ad essi rinunciò san Francesco
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SOLUZIONE: AGI
Ad essi rinunciò san Francesco nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Agi
La soluzione associata alla definizione "Ad essi rinunciò san Francesco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Agi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ad essi rinunciò san Francesco
- Risposta: AGI
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: A__
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Agi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ad essi rinunciò san Francesco". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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