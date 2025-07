Un successo di Francesco De Gregori nei cruciverba: la soluzione è Rimmel

RIMMEL

Curiosità e Significato di Rimmel

Approfondisci la parola di 6 lettere Rimmel: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rimmel? Rimmel è il termine inglese che indica sia il mascara usato per evidenziare e allungare le ciglia, sia la traccia di trucco lasciata dagli occhi. È anche usato in senso figurato per descrivere un alone o una traccia persistente, simbolo di ricordo o di un passato che si lascia dietro. In breve, Rimmel rappresenta quell'impronta indelebile che può essere sia estetica che simbolica.

Come si scrive la soluzione Rimmel

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un successo di Francesco De Gregori", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

M Milano

M Milano

E Empoli

L Livorno

