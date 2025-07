Raschiato, inciso nei cruciverba: la soluzione è Scalfito

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Raschiato, inciso' è 'Scalfito'.

SCALFITO

Curiosità e Significato di Scalfito

Approfondisci la parola di 8 lettere Scalfito: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scalfito? Scalfito indica qualcosa che presenta delle piccole ferite o incisioni sulla superficie, spesso dovute a graffi o tagli lievi. Può riferirsi sia a oggetti che a superfici, come un vetro o una pelle, che mostrano tracce di danno superficiale. È un termine usato per descrivere un'alterazione esterna, lasciata da un contatto o sfregamento. Un modo semplice per capire quando qualcosa è leggermente danneggiato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Hanno inciso Stayin AliveUn album inciso da Francesco De Gregori nel 1982Racchiudono l incisoIl David che ha inciso l album Space OddityIl Renis che ha inciso Quando quando quando

Come si scrive la soluzione Scalfito

Se ti sei imbattuto nella definizione "Raschiato, inciso", qui trovi la risposta giusta

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

F Firenze

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O P A P T A O R S S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PASSAPORTO" PASSAPORTO

