È una delle virtù fondamentali di san Francesco

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'È una delle virtù fondamentali di san Francesco' è 'Mansuetudine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANSUETUDINE

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Perché la soluzione è Mansuetudine? La mansuetudine, tra le virtù più importanti di san Francesco, si manifesta come una qualità di grande umanità e pazienza. Essa implica la capacità di affrontare le difficoltà con calma e senza aggressività, mostrando rispetto e comprensione verso gli altri. Questa virtù permette di mantenere la pace interiore e favorisce relazioni armoniose. La mansuetudine si esprime nella volontà di perdonare e di essere misericordiosi, riflettendo l'esempio di santità e umiltà che san Francesco ha lasciato come insegnamento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È una delle virtù fondamentali di san Francesco". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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È una delle virtù fondamentali di san Francesco nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Mansuetudine

La soluzione associata alla definizione "È una delle virtù fondamentali di san Francesco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È una delle virtù fondamentali di san Francesco" conferma che la soluzione 'Mansuetudine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Mansuetudine

M Milano A Ancona N Napoli S Savona U Udine E Empoli T Torino U Udine D Domodossola I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È una delle virtù fondamentali di san Francesco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mansuetudine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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