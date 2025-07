Il viavai lungo le scale nei cruciverba: la soluzione è Saliscendi

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il viavai lungo le scale' è 'Saliscendi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALISCENDI

Curiosità e Significato di Saliscendi

Vuoi sapere di più su Saliscendi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Saliscendi.

Perché la soluzione è Saliscendi? Saliscendi indica movimento continuo tra piani diversi, come le scale o le colline, suggerendo un’alternanza tra salita e discesa. È spesso usato per descrivere luoghi con molte variazioni di livello o situazioni di andirivieni. La parola evoca l’idea di un continuo alternarsi, proprio come il viavai lungo le scale, rendendola perfetta per rappresentare il movimento incessante tra due punti.

Talvolta rotolano lungo le pendiciLungo torneo sportivoFormano scaleIl canale lungo le calliMammifero che vive lungo le coste del Pacifico

Come si scrive la soluzione Saliscendi

Hai davanti la definizione "Il viavai lungo le scale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

L Livorno

I Imola

S Savona

C Como

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

