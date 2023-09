Continuo viavai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Continuo viavai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ANDIRIVIENI

Significato/Curiosita : Continuo viavai

Dagli anni 70, per via della crescente ebsione urbanistica e per il continuo viavai di moltissimi turisti, in molte zone dell'isola ed in particolare nella... Ulteriormente, ebert ha scritto che il film è stato "un resoconto dell'andirivieni di figure arbitrarie, incoerenti e oscure che non sono eroi ma semplicemente...