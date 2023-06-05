Le cavità del cuore dette anche orecchiette

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le cavità del cuore dette anche orecchiette' è 'Atri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATRI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le cavità del cuore dette anche orecchiette" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le cavità del cuore dette anche orecchiette". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Atri? Le cavità del cuore conosciute anche come orecchiette sono chiamate atri. Questi spazi sono fondamentali per il funzionamento del sistema circolatorio, poiché raccolgono il sangue proveniente dalle vene e lo inviano ai ventricoli. Gli atri sono due: quello destro riceve il sangue povero di ossigeno, mentre quello sinistro riceve quello ricco di ossigeno. La loro corretta funzione garantisce un flusso sanguigno efficace e regolare nel cuore.

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Le cavità del cuore dette anche orecchiette nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Atri

La soluzione associata alla definizione "Le cavità del cuore dette anche orecchiette" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le cavità del cuore dette anche orecchiette" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Atri:

A Ancona T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le cavità del cuore dette anche orecchiette" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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