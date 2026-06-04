Fa saltare il cuore in gola

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fa saltare il cuore in gola' è 'Emozione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E M O Z I O N E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Fa saltare il cuore in gola

Fa saltare il cuore in gola Risposta: EMOZIONE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 5

5 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E Z O E

Inizia con: E

E Finisce con: E

Perchè la soluzione è Emozione? Quando qualcosa sorprende o emoziona profondamente, si sente come un colpo al petto, un brivido che fa salire l’adrenalina. È un momento in cui l’emozione prende il sopravvento, facendoci sentire vivi e pieni di energia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fa saltare il cuore in gola: risposta da 8 lettere

La definizione "Fa saltare il cuore in gola" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Emozione. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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