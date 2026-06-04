Fa saltare il cuore in gola

Angelo Caputo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fa saltare il cuore in gola' è 'Emozione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

EMOZIONE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Fa saltare il cuore in gola
  • Risposta: EMOZIONE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    EZOE
  • Inizia con: E
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Emozione? Quando qualcosa sorprende o emoziona profondamente, si sente come un colpo al petto, un brivido che fa salire l’adrenalina. È un momento in cui l’emozione prende il sopravvento, facendoci sentire vivi e pieni di energia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fa saltare il cuore in gola: risposta da 8 lettere

La definizione "Fa saltare il cuore in gola" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Emozione. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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