Fa saltare il cuore in gola
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fa saltare il cuore in gola' è 'Emozione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Fa saltare il cuore in gola
- Risposta: EMOZIONE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 5
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: EZOE
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Emozione? Quando qualcosa sorprende o emoziona profondamente, si sente come un colpo al petto, un brivido che fa salire l’adrenalina. È un momento in cui l’emozione prende il sopravvento, facendoci sentire vivi e pieni di energia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Fa saltare il cuore in gola: risposta da 8 lettere
La definizione "Fa saltare il cuore in gola" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Emozione. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.