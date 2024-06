Relativo a una cavità del cuore

: La fibrillazione atriale è un'alterazione del ritmo cardiaco (aritmia) ad origine dagli atri del cuore. È una complessa patologia elettrica degli atri, eterogenea dal punto di vista fisiopatologico e clinico, spesso multifattoriale, che presenta costantemente due caratteristiche: l'attivazione elettrica rapida e apparentemente caotica del tessuto atriale e l'aumentato rischio tromboembolico. La fibrillazione atriale è il risultato di un gran numero di disordini cardiaci ed extracardiaci: da malattie strutturali, come le valvulopatie e le cardiomiopatie, all'ipertensione arteriosa, a malattie genetiche ereditarie, ai distiroidismi, fino ai casi in cui non è possibile determinare la causa, detti idiopatici.

Italiano: Aggettivo: atriale m e f sing (pl.: atriali) . (anatomia) relativo all'atrio del cuore. Sillabazione: a | tri | à | le o a | trià | le . Pronuncia: IPA: /atri'ale/ o IPA: /a'trjale/ . Etimologia / Derivazione: deriva da atrio, dal latino atrium .