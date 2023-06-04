Il religioso da Todi

Home / Soluzioni Cruciverba / Il religioso da Todi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il religioso da Todi' è 'Iacopone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IACOPONE

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Iacopone? Iacopone, nato a Todi nel XIII secolo, è una figura di grande rilievo nella storia religiosa italiana. La sua vita fu caratterizzata da un profondo impegno spirituale e da una fervente partecipazione alle vicende religiose del suo tempo. La sua poesia esprime un forte senso di penitenza e di desiderio di purificazione dell'anima, riflettendo la sua dedizione alla fede. La sua figura incarna il rapporto tra spiritualità e impegno sociale, lasciando un'impronta duratura nella tradizione religiosa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il religioso da Todi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il religioso da Todi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Iacopone

La soluzione associata alla definizione "Il religioso da Todi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il religioso da Todi" conferma che la soluzione 'Iacopone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Iacopone

I Imola A Ancona C Como O Otranto P Padova O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il religioso da Todi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Iacopone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il francescano da TodiSono famose le sue LaudiÈ famoso quello da TodiIntensamente religiosoLo era Jacopone da TodiI suoi Testimoni sono un movimento religiosoLo è un uomo molto religiosoNon hanno nessun credo religioso