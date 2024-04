La Soluzione ♚ Lo era Jacopone da Todi La definizione e la soluzione di 11 lettere: Lo era Jacopone da Todi. FRANCESCANO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo era jacopone da todi: Con il nome Ordine francescano (Ordo Franciscanus o Ordo Minorum) viene indicato, per antonomasia, quello dei Frati Minori nel suo complesso, il cosiddetto "Primo ordine", fondato da San Francesco d'Assisi nel 1209, rimasto giuridicamente unitario fino al 1517, e i cui membri - dal nome del fondatore chiamati appunto "francescani" - oggi «sono oggi raggruppati nelle tre famiglie, pari e indipendenti, dei Frati Minori (O.F.M., già detti Osservanti, Riformati, etc.), dei Frati Minori Conventuali (O.F.M.Conv.) e dei Frati Minori Cappuccini (O.F.M.Cap.), professanti tutti l'identica Regola del fondatore (1223), ma con costituzioni, tradizioni e ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Con il nome Ordine francescano (Ordo Franciscanus o Ordo Minorum) viene indicato, per antonomasia, quello dei Frati Minori nel suo complesso, il cosiddetto "Primo ordine", fondato da San Francesco d'Assisi nel 1209, rimasto giuridicamente unitario fino al 1517, e i cui membri - dal nome del fondatore chiamati appunto "francescani" - oggi «sono oggi raggruppati nelle tre famiglie, pari e indipendenti, dei Frati Minori (O.F.M., già detti Osservanti, Riformati, etc.), dei Frati Minori Conventuali (O.F.M.Conv.) e dei Frati Minori Cappuccini (O.F.M.Cap.), professanti tutti l'identica Regola del fondatore (1223), ma con costituzioni, tradizioni e ... francescano m sing (religione) , (cristianesimo) (cattolicesimo) relativo a San Francesco d'Assisi e all'ordine monastico da lui fondato (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sostantivo francescano ( approfondimento) m (pl.: francescani) (religione) , (cristianesimo) , (cattolicesimo) monaco dell'ordine fondato da S. Francesco d'Assisi (per estensione) chi vive in condizione di povertà volontaria Sillabazione fran | ce | scà | no Pronuncia IPA: /frante'skano/ Etimologia / Derivazione deriva da Francesco d'Assisi Sinonimi frate minore, conventuale, cappuccino, frate minimo

(per estensione) semplice, austero, essenziale, umile Contrari (per estensione) sfarzoso, ricco Altre Definizioni con francescano; jacopone; todi; Un seguace del Poverello; È famoso quello da Todi; Il religioso da Todi;

La risposta a Lo era Jacopone da Todi

FRANCESCANO

La risposta verificata di 11 lettere per risolvere 'Lo era Jacopone da Todi' è FRANCESCANO.