La Soluzione ♚ Sono famose le sue Laudi La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : IACOPONE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. IACOPONE

Significato della soluzione per Sono famose le sue laudi: I critici lo considerano uno dei più importanti poeti italiani del Medioevo, certamente fra i più celebri autori di laude religiose della letteratura italiana. La sua è una "voce vigorosa e sconvolgente", che si inserisce in modi e forme eccezionali nel contesto della nuova tradizione della lauda. Jacopo dei Benedetti, detto Jacopone da Todi (Todi, tra il 1230 e il 1236 circa – Collazzone, 25 dicembre 1306), è stato un religioso e poeta italiano venerato come beato dalla Chiesa cattolica.

Altre Definizioni con iacopone; sono; famose; laudi; È famoso quello da Todi; Il religioso da Todi; Sono di poco spessore; Così sono i denti che ballano; Raccontò famose parabole; Sono famose quelle di Cicerone; Il terzo libro delle Laudi di D Annunzio;