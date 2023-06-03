Una sorta di piccola ghiaia

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una sorta di piccola ghiaia' è 'Pietrisco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIETRISCO

Perché la soluzione è Pietrisco? Il termine pietrisco si riferisce a una piccola ghiaia che si forma naturalmente o viene ottenuta attraverso la frantumazione di rocce più grandi. Questo materiale, caratterizzato da dimensioni ridotte, viene spesso utilizzato in ambito edilizio e paesaggistico per creare sentieri, fondazioni o rivestimenti decorativi. La sua consistenza compatta e la facilità di posa lo rendono un elemento versatile e molto apprezzato nei lavori di sistemazione del territorio. La presenza di pietrisco può influenzare la stabilità e l’aspetto di un’area pavimentata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una sorta di piccola ghiaia". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Una sorta di piccola ghiaia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pietrisco

In presenza della definizione "Una sorta di piccola ghiaia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una sorta di piccola ghiaia" conferma che la soluzione 'Pietrisco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pietrisco

P Padova I Imola E Empoli T Torino R Roma I Imola S Savona C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una sorta di piccola ghiaia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pietrisco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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