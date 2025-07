Costituisce la ghiaia nei cruciverba: la soluzione è Pietrisco

PIETRISCO

Curiosità e Significato di Pietrisco

Approfondisci la parola di 9 lettere Pietrisco: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pietrisco? Il termine pietrisco indica un insieme di piccole pietre, ghiaia o ciottoli, spesso usato come materiale per pavimentazioni esterne o come riempimento. È ideale per creare superfici permeabili e resistenti, molto diffuso in giardini, cortili e strade sterrate. In sostanza, il pietrisco costituisce la ghiaia che permette di realizzare ambienti funzionali e pratici, mantenendo un aspetto naturale e autentico.

Come si scrive la soluzione Pietrisco

Se ti sei imbattuto nella definizione "Costituisce la ghiaia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

E Empoli

T Torino

R Roma

I Imola

S Savona

C Como

O Otranto

