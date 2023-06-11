Piccola rocca in cima a un altura

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccola rocca in cima a un altura' è 'Bicocca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BICOCCA

Perchè la soluzione è Bicocca? Una bicocca è una piccola rocca che si trova in cima a un’altura. Spesso si trova in zone isolate, offrendo una vista panoramica e un senso di protezione. Questi punti sono spesso scelti come punti di osservazione o rifugi naturali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Piccola rocca in cima a un altura nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bicocca

La definizione "Piccola rocca in cima a un altura" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bicocca'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Piccola rocca in cima a un altura

Piccola rocca in cima a un altura Risposta: BICOCCA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: B______

B______ Inizia con: B

B Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

B Bologna I Imola C Como O Otranto C Como C Como A Ancona

La soluzione 'Bicocca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piccola rocca in cima a un altura". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.