Piccola rocca in cima a un altura
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccola rocca in cima a un altura' è 'Bicocca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BICOCCA
Perchè la soluzione è Bicocca? Una bicocca è una piccola rocca che si trova in cima a un’altura. Spesso si trova in zone isolate, offrendo una vista panoramica e un senso di protezione. Questi punti sono spesso scelti come punti di osservazione o rifugi naturali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Piccola rocca in cima a un altura nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bicocca
La definizione "Piccola rocca in cima a un altura" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bicocca'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Piccola rocca in cima a un altura
- Risposta: BICOCCA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: B______
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Bicocca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piccola rocca in cima a un altura". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con piccola: Piccola sporta
Con rocca: Rocca vicino a San Marino
Con altura: Pianura tra altura e altura