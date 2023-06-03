Elemento dal numero atomico 85

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Elemento dal numero atomico 85' è 'Astato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTATO

Perché la soluzione è Astato? L’astato è un elemento chimico appartenente alla famiglia dei gas nobili, con un numero atomico 85. Si presenta come un metallo radioattivo di colore scuro, molto raro e difficile da isolare in grandi quantità. La sua presenza è principalmente riscontrata in alcuni minerali di tellurio e bismuto, e viene utilizzato principalmente in ambito di ricerca scientifica. La sua instabilità e la breve vita media limitano le applicazioni pratiche, rendendo l’astato un elemento di particolare interesse per gli studi sulla radioattività.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Elemento dal numero atomico 85". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Elemento dal numero atomico 85 nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Astato

La soluzione associata alla definizione "Elemento dal numero atomico 85" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Elemento dal numero atomico 85" conferma che la soluzione 'Astato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Astato

A Ancona S Savona T Torino A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Elemento dal numero atomico 85" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Astato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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