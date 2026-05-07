Un elemento che manda calore
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un elemento che manda calore' è 'Termosifone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TERMOSIFONE
Perché la soluzione è Termosifone? Un termosifone è un elemento che manda calore, fondamentale per il riscaldamento degli ambienti domestici e pubblici durante le stagioni fredde. La sua funzione principale è quella di diffondere calore attraverso il passaggio di acqua calda o vapore, riscaldando l'aria circostante. Questo apparecchio, spesso in metallo, si collega a un sistema di riscaldamento centralizzato o autonomo, contribuendo a creare un clima confortevole. La sua presenza è essenziale per mantenere ambienti caldi e accoglienti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un elemento che manda calore". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Un elemento che manda calore nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Termosifone
Questa pagina è dedicata alla definizione "Un elemento che manda calore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un elemento che manda calore" conferma che la soluzione 'Termosifone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Termosifone
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un elemento che manda calore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Termosifone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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