Un elemento che manda calore

Home / Soluzioni Cruciverba / Un elemento che manda calore

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un elemento che manda calore' è 'Termosifone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERMOSIFONE

Perché la soluzione è Termosifone? Un termosifone è un elemento che manda calore, fondamentale per il riscaldamento degli ambienti domestici e pubblici durante le stagioni fredde. La sua funzione principale è quella di diffondere calore attraverso il passaggio di acqua calda o vapore, riscaldando l'aria circostante. Questo apparecchio, spesso in metallo, si collega a un sistema di riscaldamento centralizzato o autonomo, contribuendo a creare un clima confortevole. La sua presenza è essenziale per mantenere ambienti caldi e accoglienti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un elemento che manda calore". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un elemento che manda calore nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Termosifone

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un elemento che manda calore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un elemento che manda calore" conferma che la soluzione 'Termosifone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Termosifone

T Torino E Empoli R Roma M Milano O Otranto S Savona I Imola F Firenze O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un elemento che manda calore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Termosifone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ha l acqua nei radiatoriIl riscaldamento con gli elementiElemento di una condutturaChe non manda alcun profumoUn elemento radioattivo artificialeElemento da orologi atomiciUn elemento di una somma