ASTATO

Curiosità e Significato di Astato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Astato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Astato? L’astato è un elemento radioattivo molto raro della tavola periodica, con simbolo At. Si trova in natura in tracce e si utilizza principalmente a scopi scientifici, come studi sul comportamento dei materiali radioattivi. Il suo nome deriva dal greco astatos, che significa instabile, riflettendo la sua natura radioattiva e la breve vita media. È un elemento affascinante per gli esperti di chimica e fisica.

Come si scrive la soluzione Astato

Stai cercando la risposta alla definizione "L elemento radioattivo con simbolo At"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

