L elemento radioattivo at: Ancora ipotizzato da mendeleev con il nome di ekaiodio. l'astato è un elemento radioattivo che si presenta in natura nei minerali di uranio e di torio. se ne... Curiosità su: Ancora ipotizzato da mendeleev con il nome di ekaiodio. l'astato è un elemento radioattivo che si presenta in natura nei minerali di uranio e di torio. se ne... L'astato è l'elemento chimico di numero atomico 85 e il suo simbolo è At. Fa parte del gruppo degli alogeni. Viene prodotto in natura dal decadimento radioattivo dell'uranio e del torio ed è il più pesante degli alogeni. Si stima che la crosta terrestre ne contenga circa 28 g e per questo è l'elemento più raro in Natura. Inoltre, il suo isotopo più abbondante che è l'At-210, ha un tempo di dimezzamento massimo di 8 ore e 30 minuti, per cui è il secondo elemento naturale più instabile dopo il francio. Italiano Aggettivo astato ( approfondimento) m sing (pl.: astati) (botanica) di organo laminare, con apice più o meno acuto e due lobi acuti e divergenti alla base (auricole) che puntano verso l'esterno, come una alabarda (araldica) attributo araldico che si applica alle armi in asta nelle quali il legno è di smalto diverso dal ferro

Sostantivo astato m inv (chimica) elemento chimico, numero atomico 85, simbolo At, facente parte degli alogeni astato m sing (pl.: astati) (militare) soldato armato di lancia Sillabazione a | stà | to Pronuncia IPA: /a'stato/ Etimologia / Derivazione (chimica) dal greco stat ossia instabile

dal greco ossia instabile (militare) dal latino hastatus

