ASTATO

Curiosità e Significato di "Astato"

Un astato è un dispositivo elettronico utilizzato per segnalare la presenza di tensione, anche a bassa potenza. È comunemente impiegato come indicatore luminoso in apparecchiature elettroniche, funzionando come un segni di prima linea di sicurezza o avviso visivo, simile a un legionario pronto a intervenire visivamente in situazioni di allerta.

Come si scrive la soluzione: Astato

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D P I R U O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIRUPO" DIRUPO

