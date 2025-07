Elemento chimico il cui simbolo è At nei cruciverba: la soluzione è Astato

ASTATO

Curiosità e Significato di Astato

Approfondisci la parola di 6 lettere Astato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Astato? L'astato è un elemento chimico raro e radioattivo, con il simbolo At. Si trova in tracce nella crosta terrestre ed è usato principalmente in ricerca scientifica. Il suo nome deriva dal greco astron, che significa stella, a causa della sua scarsità. È uno dei metalli più rari e misteriosi, rendendolo affascinante per gli studiosi di chimica e fisica. Un vero tesoro nascosto nel mondo degli elementi.

Come si scrive la soluzione Astato

La definizione "Elemento chimico il cui simbolo è At" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

