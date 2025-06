Immagine in basso a sinistra: lui come si chiama? nei cruciverba: la soluzione è Quasimodo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Immagine in basso a sinistra: lui come si chiama?' è 'Quasimodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUASIMODO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Quasimodo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Quasimodo? Quasimodo è il nome di un famoso poeta italiano, simbolo della letteratura del Novecento. La parola deriva dal personaggio di Esopo, Quasimodo, e rappresenta spesso l'immagine di una persona diversa o emarginata, ma dotata di grande sensibilità e profondità. Quasimodo incarna l’anima tormentata e la forza espressiva di chi affronta le sfide con coraggio e poesia.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Immagine in basso a sinistra: lui come si chiama?", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Q Quarto

U Udine

A Ancona

S Savona

I Imola

M Milano

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

S A E G N A L Mostra soluzione



