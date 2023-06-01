Una retta che non ne incontra mai un altra simile

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una retta che non ne incontra mai un altra simile' è 'Parallela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARALLELA

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Perché la soluzione è Parallela? Una retta che non incontra mai un’altra simile si chiama parallela. È come due linee che corrono sempre nello stesso verso, senza mai incrociarsi, anche se si allungano all’infinito. Immagina due binari che rimangono sempre alla stessa distanza, senza mai avvicinarsi o allontanarsi. Questa caratteristica rende le linee parallele molto utili in geometria e architettura, dove la precisione e l’allineamento sono fondamentali.

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Una retta che non ne incontra mai un altra simile nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Parallela

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una retta che non ne incontra mai un altra simile" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Parallela'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una retta che non ne incontra mai un altra simile

Una retta che non ne incontra mai un altra simile Risposta: PARALLELA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: P________

P________ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

P Padova A Ancona R Roma A Ancona L Livorno L Livorno E Empoli L Livorno A Ancona

La soluzione 'Parallela' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una retta che non ne incontra mai un altra simile". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.