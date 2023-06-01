Una retta che non ne incontra mai un altra simile
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una retta che non ne incontra mai un altra simile' è 'Parallela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PARALLELA
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Perché la soluzione è Parallela? Una retta che non incontra mai un’altra simile si chiama parallela. È come due linee che corrono sempre nello stesso verso, senza mai incrociarsi, anche se si allungano all’infinito. Immagina due binari che rimangono sempre alla stessa distanza, senza mai avvicinarsi o allontanarsi. Questa caratteristica rende le linee parallele molto utili in geometria e architettura, dove la precisione e l’allineamento sono fondamentali.
Una retta che non ne incontra mai un altra simile nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Parallela
Questa pagina è dedicata alla definizione "Una retta che non ne incontra mai un altra simile" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Parallela'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una retta che non ne incontra mai un altra simile
- Risposta: PARALLELA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: P________
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Parallela' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una retta che non ne incontra mai un altra simile". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con retta: Persona che ha perduto la retta via
Con incontra: Dante lo incontra tra gli eresiarchi della città di Dite
Con altra: È in completa sintonia con un altra cosa o persona