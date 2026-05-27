Dante vi incontra Ugolino
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SOLUZIONE: ANTENORA
Perchè la soluzione è Antenora? Dante si imbatte in Ugolino, che si rivolge ad Antenora con voce carica di rabbia e dolore. La scena trasmette emozioni intense, mostrando il conflitto tra le anime e la loro sofferenza, mentre Dante ascolta attentamente, testimone di un momento di grande tensione e passione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Dante vi incontra Ugolino nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Antenora
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Dante vi incontra Ugolino
- Risposta: ANTENORA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: A_______
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Antenora' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dante vi incontra Ugolino". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con incontra: Dante lo incontra tra gli eresiarchi della città di Dite
Con ugolino: Il casato del conte Ugolino ricordato da Dante