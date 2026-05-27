Dante vi incontra Ugolino

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dante vi incontra Ugolino' è 'Antenora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTENORA

Perchè la soluzione è Antenora? Dante si imbatte in Ugolino, che si rivolge ad Antenora con voce carica di rabbia e dolore. La scena trasmette emozioni intense, mostrando il conflitto tra le anime e la loro sofferenza, mentre Dante ascolta attentamente, testimone di un momento di grande tensione e passione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Dante vi incontra Ugolino nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Antenora

La soluzione associata alla definizione "Dante vi incontra Ugolino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Antenora'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Dante vi incontra Ugolino

Dante vi incontra Ugolino Risposta: ANTENORA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: A_______

A_______ Inizia con: A

A Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

A Ancona N Napoli T Torino E Empoli N Napoli O Otranto R Roma A Ancona

La soluzione 'Antenora' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dante vi incontra Ugolino". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.