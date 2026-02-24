Dante lo incontra tra gli eresiarchi della città di Dite

SOLUZIONE: FARINATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dante lo incontra tra gli eresiarchi della città di Dite" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dante lo incontra tra gli eresiarchi della città di Dite". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Farinata? Farinata è una figura famosa che Dante incontra tra i dannati della città di Dite, dove si trovano le anime dei peccatori più gravi. Questo personaggio si distingue per la sua presenza imponente e il ruolo di leader tra gli eretici, coloro che hanno messo in discussione le dottrine ufficiali. La sua presenza nel poema sottolinea la severità della punizione divina e la condanna di chi si ribella alle credenze accettate. La sua figura rimane impressa nella memoria del lettore come simbolo di eresia e sanzione eterna.

Per risolvere la definizione "Dante lo incontra tra gli eresiarchi della città di Dite", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dante lo incontra tra gli eresiarchi della città di Dite" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Farinata:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dante lo incontra tra gli eresiarchi della città di Dite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

